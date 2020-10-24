Зеленский подал в ООН прошение по Донбассу [ Редактировать ]
Организация Объединенных Наций поможет украинским властям с обеспечением жителей Донбасского региона питьевой водой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с координатором ООН в Украине.
Украина самостоятельно не сможет выделить деньги на помощь Донбассу.
Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса.
Предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс - не только контролируемый украинской властью, но и временно неподконтрольный. Глава государства также добавил, что средства пойдут как на восстановление разрушенных труб, так и на прокладку новых.
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