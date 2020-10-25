Второй тур местных выборов будет - Разумков [ Редактировать ]
Второй тур местных выборов в Украине будет. Из Верховной Рады отозвали проект постановления об отмене второго тура.
Об этом на брифинге после голосования заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Второй тур выборов конечно будет. Сегодня приостановить избирательный процесс я не вижу ни оснований, ни возможности это сделать. Если я не ошибаюсь, он уже отозван (проект постановления об отмене второго тура - ред.)", - сказал Разумков.
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