Київський міський голова Віталій Кличко не голосуватиме на виборах, бо перебуває на самоізоляції через коронавірус. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук. Каже - почувається добре і працює дистанційно. І закликав українців відповідально поставитися до заходів безпеки на виборчих дільницях.

Віталій Кличко, столичний міський голова, кандидат у мери Києва: