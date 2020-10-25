Віталій Кличко не голосуватиме на виборах [ Редактировать ]
Київський міський голова Віталій Кличко не голосуватиме на виборах, бо перебуває на самоізоляції через коронавірус. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук. Каже - почувається добре і працює дистанційно. І закликав українців відповідально поставитися до заходів безпеки на виборчих дільницях.
Віталій Кличко, столичний міський голова, кандидат у мери Києва:
Важливо - не забувайте заходи безпеки, надягніть маску, візьміть рукавички, візьміть ручку. Дотримуйтесь соціальної дистанції. Все буде добре, ми все подолаємо. Будь ласка, бережіть себе.
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