На Донбасі минулої доби бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зокрема, застосовували стрілецьку зброю неподалік Кам'янки та Шумів, а в районі Водяного гатили ще й з автоматичного станкового гранатомета.

Українські солдати зберігали режим тиші та вогонь у відповідь не відкривали. Наразі по всій лінії фронту - тиша.