Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зокрема, застосовували стрілецьку зброю неподалік Кам'янки та Шумів, а в районі Водяного гатили ще й з автоматичного станкового гранатомета.
Українські солдати зберігали режим тиші та вогонь у відповідь не відкривали. Наразі по всій лінії фронту - тиша.
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