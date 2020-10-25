Підтримка жителів Сходу: Юрій Бойко проголосував на Луганщині [ Редактировать ]
Народний депутат Юрій Бойко також вже віддав свій голос на виборах. Цього разу депутат голосував не в Києві, як зазвичай, а у своєму рідному місті - Рубіжному, що в Луганській області, аби підтримати жителів сходу України. Також Бойко наголосив на важливості місцевих виборів та необхідності голосувати за тих, хто не підводить довіру виборців.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я приехал специально сюда проголосовать, чтобы поддержать своих земляков, людей Донбасса, потому что их обидели, когда пол миллиона людей лишили права голосовать за местную власть в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе. В тех городах, мирных абсолютно, в которых выбирали президентов, выбирали местную власть в 15-м году, выбирали народных депутатов, а сегодня "Слуги" решили вот запретить им голосовать.
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