Народний депутат Юрій Бойко також вже віддав свій голос на виборах. Цього разу депутат голосував не в Києві, як зазвичай, а у своєму рідному місті - Рубіжному, що в Луганській області, аби підтримати жителів сходу України. Також Бойко наголосив на важливості місцевих виборів та необхідності голосувати за тих, хто не підводить довіру виборців.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":