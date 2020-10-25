На местных выборах в 2020 году форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов. Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не ранее утра среды 28 октября. Об этом заявил, заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает "ЧЕСНО".

У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения.

Всего на территории Киева открылись 1105 избирательных участков. При этом по три участка в Шевченковском и Соломенском, а также по одному в Оболонском и Дарницком районах открылись с опозданием.

В этом году местные выборы проходят по новым правилам, закрепленным в Избирательном кодексе. Речь идет о пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

Напомним, что в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.