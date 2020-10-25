у МОЗ закликали дотримуватись протиепідемічних норм на дільницях [ Редактировать ]
Не порушувати протиепідемічні норми на дільницях закликали виборців у МОЗі. Зокрема носити маски, дотримуватися дистанції та мати власну ручку для голосування.
Минулої доби в Україні виявили 6088 інфікувань коронавірусом. Такі дані РНБО. 102 людини померли від ускладнень хвороби. Водночас видужали більше 1700 людей. Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області - 660 людей.
Також серед лідерів за кількістю нових випадків - Житомирська, Хмельницька, Львівська області та місто Київ.
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