Не порушувати протиепідемічні норми на дільницях закликали виборців у МОЗі. Зокрема носити маски, дотримуватися дистанції та мати власну ручку для голосування.

Минулої доби в Україні виявили 6088 інфікувань коронавірусом. Такі дані РНБО. 102 людини померли від ускладнень хвороби. Водночас видужали більше 1700 людей. Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області - 660 людей.

Також серед лідерів за кількістю нових випадків - Житомирська, Хмельницька, Львівська області та місто Київ.