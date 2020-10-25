Государственная таможенная служба уволила руководителей пяти региональных таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Читайте также Зеленский уволил трех глав РГА

"Сегодня уволены от выполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.), Координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен, среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер экс-глава Одесской таможни.