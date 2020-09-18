18 сентября от коронавирусной инфекции скончался бывший руководитель Одесской таможни Олег Погореловский, который руководил ведомством с мая 2020 года до назначения Дениса Пудрика в августе. Об этом сообщил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

Сегодня в Черновцах скончался Олег Погореловский - умница и порядочный Мужик, каких мало. Две недели боролся с коронавирусом. Увы...

В 2016 году Погореловский был помощником народного депутата от "Народного Фронта" Максима Полякова, который был фигурантом расследований НАБУ. Также он подавал заявление на должность заместителя начальника таможни Житомира.

Ранее сообщалось, что за последние сутки коронавирус в Украине нашли у 3 228 человек. Жертвами COVID-19 стали еще более 60 инфицированных.