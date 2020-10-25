Вибори в Україні: чи багато людей прийшли на дільниці [ Редактировать ]
Вже менш ніж за хвилину закриються виборчі дільниці. І нарешті почнемо дізнаватись, кому ж українці довірили місцеву владу. Варто одразу зазначити: для частини громадян вибори ще не закінчились. Дуже вірогідно, що у Києві та ще у деяких містах доведеться голосувати у другому турі за міських голів.
Але хто ж виграв перегони за контроль над місцевими радами та чи закінчилось політичне домінування "Слуг народу" в Україні - дізнаємось вже сьогодні. Що можна сказати вже зараз, до восьмої вечора. Явка була низькою.
Можливо, люди злякались загрози COVID-19 і залишились вдома. Можливо не зрозуміли до кінця, в чому важливість цих виборів. А можливо, вже просто втомились від агітаційної навали політиків.
Голосування загалом в країні відбулось без системних порушень. Тож, немає перешкод для того, щоб встановити, хто стане владою на місцях протягом наступних п'яти років.
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