Вже менш ніж за хвилину закриються виборчі дільниці. І нарешті почнемо дізнаватись, кому ж українці довірили місцеву владу. Варто одразу зазначити: для частини громадян вибори ще не закінчились. Дуже вірогідно, що у Києві та ще у деяких містах доведеться голосувати у другому турі за міських голів.

Але хто ж виграв перегони за контроль над місцевими радами та чи закінчилось політичне домінування "Слуг народу" в Україні - дізнаємось вже сьогодні. Що можна сказати вже зараз, до восьмої вечора. Явка була низькою.

Можливо, люди злякались загрози COVID-19 і залишились вдома. Можливо не зрозуміли до кінця, в чому важливість цих виборів. А можливо, вже просто втомились від агітаційної навали політиків.

Голосування загалом в країні відбулось без системних порушень. Тож, немає перешкод для того, щоб встановити, хто стане владою на місцях протягом наступних п'яти років.