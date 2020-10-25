Партія "Голос" витратила найменші бюджети на місцеві вибори. Про це заявила в неділю, 25 жовтня, ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Голосу" Інна Совсун.

"Я переконана, що якщо чесно порахувати вартість одного голосу, умовно кажучи, то наші бюджети були найменшими. Частково це пояснюється тим, що в багатьох містах нас як партію не допускали до нормального ведення агітації. Прикладом є місто Харків, у якому нас не пустили на жоден білборд у місті. Сьогодні на дільницях у Харкові жодних матеріалів про "Голос" не було. І це, звичайно, є свідченням того, що вочевидь велася цілеспрямована кампанія проти "Голосу" в Харкові", - сказала вона.

За словами Совсун, результати партії "Голос" є достойними.

"Так, ми вочевидь не розраховували на те, щоб перемогти чи набрати більшість у якихось містах, але зараз ми конкуруємо за друге місце в Києві. І розрив 0,3% - це на межі похибки, тому ми будемо робити все можливе для того, щоб відстояти наші голоси в Києві. Ми на другому місці в Черкасах, і наш кандидат виходить у другий тур з дуже хорошим показником, порядка 20% на противагу 30% чинного мера", - зазначила депутат.

"Для нас принципово важливо було довести, що політику можна робити інакше. Ми дуже втішені київськими результатами, ми будемо змагатися за вихід у другий тур і ми будемо далі доводити, що політику можна робити чесно, справедливо, не порушуючи правила дня тиші, не порушуючи правила ведення агітації, чесно працюючи на дільницях, що це є можливим". - підкреслила вона.