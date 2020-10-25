В Одессе второй тур местных выборов состоится между действующим мэром и кандидатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николаем Скориком.

Об этом в воскресенье, 25 октября, вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик, ссылаясь на данные экзит-полов.

Он отметил, что главные нарушения наблюдаются после 20:00, когда закрылись избирательные участки, и касаются подсчета голосов.

"Что касается основных нарушений в процессе голосования, то это были так называемые "политические туристы". Мы наблюдали ситуацию, в частности, в поселке Фонтанка, который рядом с Одессой, когда по 80 человек в одной квартире прописаны, люди, которые даже не знали, где они прописаны и где они голосуют, но при этом формально они имели на это право и шли со шпаргалками, как им голосовать. Точно такие же были проблемы с молодыми людьми, которые в Одессе на ряде городских участков", - сказал Скорик.

Он подчеркнул, что представители партии работают во всех избирательных комиссиях города с тем, чтобы не допустить фальсификации при подсчете голосов.

"Настроение, естественно, очень бодрое, потому что наша команда доказала, что мы - лидеры в городе Одесса, в Одесской области в целом, и люди нам доверяют. И теперь главная задача - доказать, что мы можем работать совершенно иначе, чем действующая власть. Доказать, что в новых советах всех уровней наши представители будут выполнять ту программу, с которой мы шли на выборы. Команда мощная, команда сильная и команда, которая не просто умеет побеждать, а умеет доказывать свою профессиональность и правоту на деле", - подытожил кандидат.