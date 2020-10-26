20% тих, хто не голосував на виборах головною причиною назвали стан здоров'я. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

19% не прийшли на виборчі дільниці через те, що не проживають за місцем прописки, 15% - зайняті в день виборів, 14% - не знали, за кого голосувати. Ще для 12% українців вибори нецікаві.