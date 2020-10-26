Соцгрупа "Рейтинг" назвала причини неявки українців на вибори [ Редактировать ]
20% тих, хто не голосував на виборах головною причиною назвали стан здоров'я. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
19% не прийшли на виборчі дільниці через те, що не проживають за місцем прописки, 15% - зайняті в день виборів, 14% - не знали, за кого голосувати. Ще для 12% українців вибори нецікаві.
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