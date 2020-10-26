Епідемія коронавірусу, нова виборча система, а ще соцопитування від президента - такі особливості цьогорічних місцевих виборів. Два тижні тому Володимир Зеленський оприлюднив питання, які він хотів би поставити кожному українцеві.

Тож, як збирали відповіді на них? І яка думка виборців про ініціативу президента? Богдан Вербицький продовжить.

Чергові місцеві вибори. Та відбулися вони нестандартно - з температурним скринінгом.

Ольга, жителька Києва:

- І як у вас? - Нормально.

Власним дрес-кодом...

Марія Писаренко, голова ДВК 801006:

Забезпечені і рукавчиками, і захисними масками.

А ще з питаннями від Президента...

Я поставлю тобі п'ять важливих питань. Щоб дізнатися твою думку.

Яка вона? Як пройшло опитування? І чи зафіксували порушення?

287 гімназія. Сьогодні це виборча дільниця номер 800800. І сьогодні голосуватимуть тут по-новому. По-перше, свої корективи вніс коронавірус, по-друге, обиратимуть за новими правилами. І по-третє, після голосування на виборців чекає п'ять питань від президента.

І реагують на них по-різному!

Віталій, волонтер:

Много чего говорили, ну ещё скажут.

Віталій працює біля дільниці від самого ранку. Каже: настрої у людей різні. Тож, ми вирішили ними поцікавитися.

Тетяна, киянка:

Можна було б і сформулювати по-іншому. Але, ну це теж непогано.

Дмитро, житель Києва:

Шо там опитувати? Есть просто сторона, которая подписала этот меморандум и не выполняет.

Олександр, житель Києва:

Такая же инициатива произошла в ЛНР, ДНР и на основании такого "опитування", нам могут это преподнести на фоне вот этого, как что-то реальное.

Голосують люди до 20:00. Усі бюлетені з питаннями президента кидають в ось такі коробки.

Віталій, волонтер:

Это все опломбировано, то есть мы потом отвозим, специальная комиссия пересчитывает голоса потом. Каждая дилянка подписана, каждый волонтёр на своей дилянке.

Щоправда, діє таке правило не всюди. Це столична виборча дільниця. Тут ні волонтера, ні коробки з бюлетенями.

Дмитро, житель Києва:

Если бы нас и опрашивали, ну должен же быть какой-то опытувальный лист, а його не було. Я думал, что бюлетень дадут с этими вопросами. Но не дали.

І таких виборчих дільниць без питань президента, у Києві було багато. Нам навіть довелося пошукову операцію організувати, аби знайти ЗЕ-голосування. Часто, соціологами виступали неповнолітні. Це фото з мережі з різних куточків країни. Справжнім "рекордсменом" став Костопіль на Рівненщині. Там опитування проводив 14 річний хлопчик.

Руслан Стрельбіцький, тимчасово виконуючий обов'язків начальника ГУНП у Рівненській області:

Випадок по Костополю. Встановили ми цього неповнолітнього. Встановили ми його батьків. На сьогодні вже проведена профілактична бесіда з матір'ю. Дана особа вже участь в опитуванні не приймає.

І такі "волонтери" працювали майже по всій країні. Ці хлопці з Козельця так і не показали своїх документів.

- Ви представник якої соціальної служби? Бо ви наразі порушуєте виборче законодавство. А скільки вам років, скажіть, будь ласка? Вам уже є 18? - Хватає.

А це кадри вже з сусіднього району Чернігівщини. Там опитування проводив студент ліцею.

А 18 років вам є? - Нє. - Немає? - Нє-а. - А скільки вам років? - 17.

Хто і як буде рахувати такі бюлетені - теж питання. Бо офіційного підрахунку явки і контролю за опитуванням - немає.

Ігор, представник всенародного опитування, яке ініціював Президент:

Зараз 11 година, то скільки 10, 5, 2? - може більше. - Більше ніж двоє? - Більше ніж 10. - Люди відмовляються проходити це? - Деякі відмовляються, деякі погоджуються. Я вам не скажу це конфіденційна інформація. - А ви не фіксуєте? Не даєте якусь звірку? - Нє-а.

Це Хмельниччина. Чоловік власноруч заповнює 7 бюлетенів. Виявилося, що це був експеримент - представника мережі "Опора". І цю перевірку організатори опитування не пройшли. Ні документа, ні контролю поруч також не було.