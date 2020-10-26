Війна на Донбасі: бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки [ Редактировать ]
Один ворожий обстріл стався на Донбасі минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатомета поблизу Авдіївки на Донеччині, минулося без втрат.
У штабі ООС повідомляють: українські бійці дотримували умов перемир'я і вогню у відповідь не відкривали. Сьогодні на лінії фронту - ворожих атак не було.
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