Один ворожий обстріл стався на Донбасі минулої доби

Один ворожий обстріл стався на Донбасі минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатомета поблизу Авдіївки на Донеччині, минулося без втрат.

У штабі ООС повідомляють: українські бійці дотримували умов перемир'я і вогню у відповідь не відкривали. Сьогодні на лінії фронту - ворожих атак не було.