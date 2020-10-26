У Франції розпочали будувати найбільшу у світі комашину ферму. На її спорудження інвестори не пошкодували 225 мільйонів доларів.

Що вироблятиме інноваційне підприємство? Та яку проблему людства планують з його допомогою розв'язати? - дізнавалася Ольга Жидецька.

Блискучі чорні жуки завзято хрумкотять морквою у пластикових лотках. Це Tenebrio Molitor або борошняний хрущак. Аграріям він добре відомий як злісний шкідник зернових. Натомість сучасні підприємці бачать у цих комахах - ощадливе та екологічно чисте джерело білків.

Перша вертикальна ферма з виробництва продуктів комахівництва вже успішно працює в Бургундії. А за два роки в Ам'єні її засновники планують звести найбільше на планеті підприємство з вирощування личинок. Це буде будівля 40 метрів заввишки і площею з футбольне поле. За рік інноваційна ферма вироблятиме сто тисяч тонн продукції.

Антуан Губерт, генеральний директор компанії:

Ресурси на Землі обмежені. Нам потрібно виробляти більше з меншими витратами, ефективніше використовувати угіддя. Нам потрібно збільшити врожайність сільгоспкультур на 70 відсотків, натомість на планеті лишилося тільки 5 процентів земель під поля.

Особлива гордість засновників - те, що їхнє підприємство стане першою фермою у світі з від'ємним викидом вуглецю. Працюватиме з екологічно чистою сировиною і продукцію, відповідно, випускатиме безпечну для довкілля. Попит на неї вже величезний і надалі прогнозовано зростатиме.

Сирілла Канітро, фахівець комашиної ферми:

Ми виготовляємо кілька продуктів. Перший - це подрібнені рештки комах, які використовують як екологічне добриво на полях. Другий - це білкове борошно. Воно здебільшого йде на виробництво кормів. Так само як комахова олія.

Разом з тим маркетологи підприємства досліджують і можливість виходу на ринок харчів для людей. Адже останнім часом пікантні страви з комах у світі набувають дедалі більшої популярності.

А футурологи взагалі віщують, що за якусь сотню років людство може зовсім відмовитися від традиційної Яловичини чи свинини і віддати перевагу замінникам м'яса з комах.