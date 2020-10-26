Под Киевом арестовали подкупщика избирателей [ Редактировать ]
В городе Васильков Киевской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служа Нацполиции.
35-летний мужчина на автомобиле подвозил людей до избирательного участка, чтобы они проголосовали за нужного кандидата в депутаты.
Стоимость одного голоса стоила 200 гривен. Однако было одно условие - избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги.
Отмечается, что против злоумышленника возбудили уголовное дело по факту подкупа избирателей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что в Киеве правоохранители разоблачили крупную сеть подкупа избирателей. Преступникам грозит длительный тюремный срок.
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