Підкупи, виборчі мігранти та незаконна агітація: в "Опорі" назвали головні схеми фальсифікацій на виборах

Такі висновки спостерігачів Громадянської мережі "Опора". Серед найбільш поширених: на дільницях видавали бюлетені людям без документів. У самих бюлетенях були помилки. І карантинних заходів дотримували не скрізь