Діти померлого очільника Samsung заплатять астрономічну суму податку на спадщину. За деякими оцінками, йдеться про 9 мільярдів доларів лише за акції технологічного гіганта. Керівник компанії Лі Гон Хі помер напередодні. Йому було 78 років. У 1987 році він очолив "Samsung" після свого батька.

Відтоді спромігся зробити невелике південнокорейське підприємство одним зі світових лідерів. За оцінками Forbes, з чистим прибутком понад 12,5 мільярдів доларів він і його сім'я належали до найбагатших людей на планеті. У Лі Гон Хі залишилися дружина, син і дві дочки.