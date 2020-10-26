Діти очільника "Samsung" заплатять мільярди за бізнес батька [ Редактировать ]
Діти померлого очільника Samsung заплатять астрономічну суму податку на спадщину. За деякими оцінками, йдеться про 9 мільярдів доларів лише за акції технологічного гіганта. Керівник компанії Лі Гон Хі помер напередодні. Йому було 78 років. У 1987 році він очолив "Samsung" після свого батька.
Відтоді спромігся зробити невелике південнокорейське підприємство одним зі світових лідерів. За оцінками Forbes, з чистим прибутком понад 12,5 мільярдів доларів він і його сім'я належали до найбагатших людей на планеті. У Лі Гон Хі залишилися дружина, син і дві дочки.
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