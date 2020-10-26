Космическая загадка: вблизи Земли заметили странный объект (видео) [ Редактировать ]
Камеры на Международной космической станции зафиксировали странный летательный объект. Об этом сообщает Daily Star.
НЛО мигало разноцветными огнями и было не похожим на Луну или планету.
Отмечается, что в комментариях люди писали мнения, что это может быть как космический мусор, так и реальные пришельцы.
Ранее мы писали, что астронавт МКС зафиксировал на камеру группу НЛО. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.
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