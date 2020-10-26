Камеры на Международной космической станции зафиксировали странный летательный объект. Об этом сообщает Daily Star.

НЛО мигало разноцветными огнями и было не похожим на Луну или планету.

Отмечается, что в комментариях люди писали мнения, что это может быть как космический мусор, так и реальные пришельцы.

Ранее мы писали, что астронавт МКС зафиксировал на камеру группу НЛО. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.