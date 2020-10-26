Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 27 октября на отметке в 28,33 гривен. Об этом сказано на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 28,3352 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 26 октября составляет 28,2911 гривен за 1 доллар.

Курс НБУ на 27 октября:

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд после снижения на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что цена биткоина "взлетела" до рекордного максимума за 2020-й год.