Курс валют на 27 октября: доллар растет второй день подряд [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 27 октября на отметке в 28,33 гривен. Об этом сказано на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 28,3352 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 26 октября составляет 28,2911 гривен за 1 доллар.
Курс НБУ на 27 октября:
Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд после снижения на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что цена биткоина "взлетела" до рекордного максимума за 2020-й год.
по теме
Курс валют на 21 октября: евро "понесся" верх
В среду, 21 октября, курс доллара замер на месте, а вот евро снова дорожает
Курс валют на 14 октября
На среду, 14 октября, Национальный банк Украины обновил курсы валют
Курс доллара начал "падать"
На пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют в стране
Тариф за выхаживание недоношенных младенцев изменят
Национальная служба здоровья предлагает увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев