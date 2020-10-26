Глава Славянской ТИК: в первом туре побеждает Придворов, второй - Лях [ Редактировать ]
Согласно заявлению главы Славянского теризбиркома Надежды Петровой на выборах городского головы Павел Придворов набирает 32%, второй Вадим Лях - 30,78%.
"Согласно результатам голосования за будущего главу Славянска, Павла Придворова от "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержали 32% избирателей. На втором месте - Вадим Лях от Оппозиционного блока, который набрал 30,78%. По состоянию на 16:00 мы можем говорить о том, что обработано 98% голосов избирателей - две участковые комиссии отправлены на пересчёт голосов по формальным причинам, не влияющим на общий исход выборов. После официального оглашения результатов выборов Славянская территориальная избирательная комиссия начнёт подготовку к проведению второго тура выборов", - заявила Надежда Петрова, Глава Славянской ТИК.
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