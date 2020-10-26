Посилення карантину: Європу накрила друга хвиля пандемії COVID-19 [ Редактировать ]
Друга хвиля пандемії накрила Європу. Більшість країн фіксують рекордні показники інфікування коронавірусом. В Іспанії ситуація настільки погана, що там вводять другий надзвичайний стан. Жорсткіші обмеження вводять і в сусідній Італії.
Нічну Барселону просто не впізнати - ані пляжних вечірок, ані пізніх посиденьок. Після 10 вечора місто наче вимирає. Це результат запровадження комендантської години. По всій Іспанії людям наказано сидіти вдома до 6 ранку. За першу ніч локдауну виявили лише поодинокі випадки порушень.
Альберт Артеро, голова нічного підрозділу поліції Барселони:
Наразі ми продовжуємо інформувати людей про обмеження руху. Поки це більше просвітницька робота, аніж вилов порушників.
Загалом у країні вже вдруге за рік ввели надзвичайний стан. Для початку - на 2 тижні. Але уряд наполягає на його продовженні аж до травня. Іспанія стала першою країною в Європі, де зареєстрували понад мільйон випадків коронавірусу.
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:
Наразі реальність така, що Європу, включно з Іспанією, накрила друга хвиля пандемії. Ми живемо в екстремальній ситуації. І так само як і решта Європи - вживаємо заходів, щоби обмежити пересування та контакт між людьми.
Дійсно, у сусідній Франції, вже понад тиждень діє комендантська година. А в Італії її запроваджують від сьогодні. Тут бари та кафе закриватимуться о 6 вечора. А спортзали та кінотеатри взагалі не працюватимуть ще місяць.
Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:
Аналіз епідемічної ситуації показує стрімкий ріст захворюваності на всій території країни. А ці обмеження дадуть нам можливість попередити другий повноцінний локдаун, як ми запроваджували навесні. Країна не може собі дозволити собі ще однин локадун.
Стрімко погіршується ситуація у Чехії, Нідерландах та Німеччині. А у Швейцарії шукають додаткових медиків, там вже за кілька днів закінчаться лікарняні ліжка для хворих. Косить коронавірус і національних лідерів. Услід за президентом Польщі, діагноз підтвердився і у прем'єр-міністра Болгарії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, добова статистика нових випадків інфікування в Європі останніми днями б'є рекорди.
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