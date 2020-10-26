Зе-опитування: як українці відповідали на запитання президента [ Редактировать ]
"Слуги народу" показали попередні результати опитування Зеленського. Які вони і хто їх проводив?
- Майже 83% опитаних українців підтримують ідею довічного ув'язнення за корупцію у великих розмірах;
- 47 процентів - за вільну економічну зону на Донбасі;
- Майже 90% тих, хто відповів на запитання за скорочення кількості депутатів до 300;
- І близько 65% - за легалізацію медичного канабісу;
- Понад 75 відсотків опитаних підтримують право України на використання безпекових гарантів Будапештського меморандуму.
Такі дані за результатами опитування президента оголосив голова провладної фракції. Розповів політик і про тих. хто проводив опитування. Це була компанія "Зе-медіа", яка спеціалізується на кіновиробництві.
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу":
Тут головне було досвід цієї компанії з великою кількістю людей, у них є досвід так само і з відеопродакшеном і зі зйомками - тут більше питання організаційне, ніж соціологічне.
Утім як би голова партії не нахвалював організацію - факти говорять самі за себе. Без скандалів день опитування не минув. Люди обурювались і питанням від президента.
Тетяна, киянка:
Можна було б і сформулювати по іншому. Але, ну це теж не погано.
Дмитро, житель Києва:
Что там опытувать? Есть просто сторона, которая подписала этот меморандум, и не выполняет.
І формату, в якому проводили опитування.
Дмитро, житель Києва:
Если бы нас и опрашивали, ну должен же быть какой-то опытувальный лист, а его не было. Я думал, что бюллетень дадут с этими вопросами. Но не дали.
І волонтерам, які подекуди були неповнолітніми. Справжнім "рекордсменом" став Костопіль на Рівненщині. Там опитування проводив 14-річний хлопчик.
Руслан Стрельбіцький, тимчасово виконуючий обов'язків начальника ГУНП у Рівненській області:
Випадок по Костополю - встановили ми цього неповнолітнього, встановили ми його батьків. На сьогодні вже проведена профілактична бесіда з матір'ю.
І такі "волонтери" працювали майже по всій країні. Ці хлопці з Козельця так і не показали своїх документів.
Ви представник якої соціальної служби? Бо ви наразі порушуєте виборче законодавство. Скільки вам років, скажіть будь ласка? Вам уже є 18? - Хватає!
А на деяких дільницях волонтерів взагалі не було. Тож достовірність даних президентського опитування - під великим питанням, бо навіть мінімального офіційного підрахунку явки і контролю за опитуванням не було.
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