"Слуги народу" показали попередні результати опитування Зеленського. Які вони і хто їх проводив?

Майже 83% опитаних українців підтримують ідею довічного ув'язнення за корупцію у великих розмірах;

47 процентів - за вільну економічну зону на Донбасі;

Майже 90% тих, хто відповів на запитання за скорочення кількості депутатів до 300;

І близько 65% - за легалізацію медичного канабісу;

Понад 75 відсотків опитаних підтримують право України на використання безпекових гарантів Будапештського меморандуму.

Такі дані за результатами опитування президента оголосив голова провладної фракції. Розповів політик і про тих. хто проводив опитування. Це була компанія "Зе-медіа", яка спеціалізується на кіновиробництві.

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу":

Тут головне було досвід цієї компанії з великою кількістю людей, у них є досвід так само і з відеопродакшеном і зі зйомками - тут більше питання організаційне, ніж соціологічне.

Утім як би голова партії не нахвалював організацію - факти говорять самі за себе. Без скандалів день опитування не минув. Люди обурювались і питанням від президента.

Тетяна, киянка:

Можна було б і сформулювати по іншому. Але, ну це теж не погано.

Дмитро, житель Києва:

Что там опытувать? Есть просто сторона, которая подписала этот меморандум, и не выполняет.

І формату, в якому проводили опитування.

Дмитро, житель Києва:

Если бы нас и опрашивали, ну должен же быть какой-то опытувальный лист, а его не было. Я думал, что бюллетень дадут с этими вопросами. Но не дали.

І волонтерам, які подекуди були неповнолітніми. Справжнім "рекордсменом" став Костопіль на Рівненщині. Там опитування проводив 14-річний хлопчик.

Руслан Стрельбіцький, тимчасово виконуючий обов'язків начальника ГУНП у Рівненській області:

Випадок по Костополю - встановили ми цього неповнолітнього, встановили ми його батьків. На сьогодні вже проведена профілактична бесіда з матір'ю.

І такі "волонтери" працювали майже по всій країні. Ці хлопці з Козельця так і не показали своїх документів.

Ви представник якої соціальної служби? Бо ви наразі порушуєте виборче законодавство. Скільки вам років, скажіть будь ласка? Вам уже є 18? - Хватає!

А на деяких дільницях волонтерів взагалі не було. Тож достовірність даних президентського опитування - під великим питанням, бо навіть мінімального офіційного підрахунку явки і контролю за опитуванням не було.