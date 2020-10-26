Дистанційний мер: як Геннадій Кернес з Німеччини керуватиме Харківщиною [ Редактировать ]
У Харкові, за попередніми даними, перемогу вже в першому турі отримує чинний міський голова Геннадій Кернес. Та у містян є питання: чи зможе він скласти присягу і керувати містом дистанційно? Оскільки вже більше місяця Кернес лікується в німецькій клініці "Шаріте".
Востаннє Геннадія Кернеса жителі Харкова бачили під час святкування Дня міста 23 серпня.
Сегодня у нас День города. Сегодня мы чествовали и награждали почетных граждан города Харькова.
І більше він на публіці не з'являвся. А 16 вересня вже хворого Кернеса медичним спецлітаком відправили на лікування до Берліна. Відтоді - ані фотографій, ані звісток з клініки "Шаріте", де перебуває міський голова - не було. Увесь цей час друзі й соратники запевняли: з ним все гаразд, і він ось-ось повернеться до Харкова. Та в день голосування Кернеса в місті не було. А його заступник знову запевнив: Геннадій Адольфович одужує й навіть вже знає, що переміг на виборах.
Ігор Терехов, заступник Харківського міського голови:
Я разговаривал с Павлом Фуксом, который разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Раз. То, что касается состояния Геннадия Адольфовича - оно стабильное, нормальное, оно не вызывает никаких сомнений, ни у нас как у членов команды Геннадия Адольфовича, так и у врачей. Никакой угрозы жизнедеятельности Геннадия Адольфовича нет.
За законом, після оголошення результатів виборів міський голова має прийти на сесію й особисто скласти присягу. Політолог Юлія Біденко говорить: церемонію на деякий час можуть відкласти.
Юлія Біденко, кандидат політологічних наук:
Скоріш за все, буде звернення до виборчої комісії з проханням відтермінування прийняття присяги та вступ на посаду, але при цьому рада буде повноважною, вона обрана легітимно, легально, і скоріш за все, тимчасово буде обрання за допомогою президії секретаря міськради, і управління поки що оперативними питаннями міста також можливе навіть за відсутності мера.
Та безкінечно відкладати також не можна.
Юлія Біденко, кандидат політологічних наук:
Але дуже цікаво - якщо присяга в принципі не буде прийнята Геннадієм Кернесом, тоді вже буде багато залежати від парламенту, який мусить призначити нові вибори.
В Україні подібних прецедентів ще не було. Чернівці і Луцьк якийсь час жили без мерів, але без керманичів міста опинилися вже після присяги голів і обрання секретарів. І, можливо, щодо Харкова доведеться знаходити непрості рішення. У будь-якому випадку, новообрана міськрада має зібратися на першу сесію не пізніше 17 грудня. І під час першої сесії мер має скласти присягу.
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