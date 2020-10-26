У Києві готується крадіжка голосів і фальсифікація результатів виборів - ОПЗЖ [ Редактировать ]
У столиці хочуть викрасти голоси і сфальсифікувати результати виборів на користь інших кандидатів, - про це заявили в київському штабі "Опозиційної платформи - За життя".
Кажуть: оперують достовірною інформацією, що заволодіти голосами виборців, відданими на користь політсили - планують в Дарницькому, Шевченківському та Оболонському виборчих округах.
Тож партія звертається до членів виборчих комісій з вимогою не виконувати злочинних наказів та нагадують про відповідальність.
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