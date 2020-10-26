Розслідувати фальсифікації на виборах у Києві

У столиці хочуть викрасти голоси і сфальсифікувати результати виборів на користь інших кандидатів, - про це заявили в київському штабі "Опозиційної платформи - За життя".

Кажуть: оперують достовірною інформацією, що заволодіти голосами виборців, відданими на користь політсили - планують в Дарницькому, Шевченківському та Оболонському виборчих округах.

Тож партія звертається до членів виборчих комісій з вимогою не виконувати злочинних наказів та нагадують про відповідальність.