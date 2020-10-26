МВС розслідує порушення під час виборчого процесу - Антон Геращенко [ Редактировать ]
228 проваджень розслідує поліція через порушення на виборах, - про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Правоохоронці отримали понад 5 тисяч звернень про порушення під час голосування або ж спроб сфальсифікувати вибори. За словами Геращенка, найгарячіша ситуація була в Київській області. Утім він зазначив, що відсоток порушень невеликий.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:
З урахуванням того що в країні працювало 29 тисяч виборчих дільниць, прийшло на вибори понад 10 млн виборів, то кількість порушень відносно не велика. По всім фактам, де є склад злочину - відкриті кримінальні справи, по всім фактам, де були факти адміністративних правопорушень - розірвання бюлетенів, порушень правил агітації та інший незаконний вплив - були порушені справи і вони дійдуть до свого розслідування.
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