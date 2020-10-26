228 проваджень розслідує поліція через порушення на виборах, - про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Правоохоронці отримали понад 5 тисяч звернень про порушення під час голосування або ж спроб сфальсифікувати вибори. За словами Геращенка, найгарячіша ситуація була в Київській області. Утім він зазначив, що відсоток порушень невеликий.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України: