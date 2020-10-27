Оказалось, некоторые вещи в ручной клади во время пандемии коронавсируса представляют особую опасность. Об этом рассказал британский авиаэксперт Мартин Линдсторм, пишет Daily Express.

Паспорта - наиболее опасны для пассажиров. А место паспортного контроля - "самое заразное в аэропорту". Авиаэксперт отметил громадное количество людей, регулярно проходящих через стойки пограничного контроля.

Продезинфицируйте руки и документ сразу после выхода из кабины пограничного контроля. Помните, что ежедневно более 235 тысяч гостей с паспортами проходят через эти стойки в каждом из десяти крупнейших международных аэропортов Великобритании.

Еще одним предметом, содержащим большое количество микробов, по мнению эксперта, является мобильный телефон.

Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте.

Эксперт призвал пассажиров носить с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.

Как только вы оказались у своего кресла на борту, вытрите все поверхности, с которыми будете соприкасаться: пряжку ремня безопасности, подлокотники сверху и снизу, столик и его замок, а также сенсорные экраны.

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