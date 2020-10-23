Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия. Соответствующий список 23 октября обнародовал Минздрав.

Так, "красный" список по сравнению с прошлой неделей увеличился на 7 стран и теперь включает в себя 51 государство.

Также "красными" продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

Таким образом, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Ранее в сообщалось, что в Украине появились четыре плана действий по COVID-19.