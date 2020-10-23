Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса. Некоторые страны находятся на опасной траектории.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - сказал он.

Ранее Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон.