Ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась. В Азербайджане заявили об уничтожении армянской дивизии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых - начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян.

Азербайджанская сторона также заявила об обстрелах со стороны Армении. Боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу RAI-1 заявил, что азербайджанские военные будут адекватно реагировать на нарушения договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны.

Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были нарушены Арменией.

В свою очередь, Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан с помощью беспилотников обстрелял территорию Армении рядом с границей Ирана.

Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.