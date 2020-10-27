События в Карабахе: в Азербайджане заявили об уничтожении армянской дивизии [ Редактировать ]
Ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась. В Азербайджане заявили об уничтожении армянской дивизии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых - начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян.
Азербайджанская сторона также заявила об обстрелах со стороны Армении. Боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу RAI-1 заявил, что азербайджанские военные будут адекватно реагировать на нарушения договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны.
Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были нарушены Арменией.
В свою очередь, Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан с помощью беспилотников обстрелял территорию Армении рядом с границей Ирана.
Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.
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