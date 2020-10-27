Лукашенко приказал отчислить из вузов протестующих студентов (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал отчислить из ВУЗов студентов, которые выходят на акции протеста. Об этом он заявил на совещании с правительством, передает Telegram-канал "Пул первого".
Никого не надо уговаривать, ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. И не только он, но и дети...
Пришли учиться? Учитесь! Кто хочет - тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, тот лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены То же самое преподаватели.
Ранее Лукашенко заявлял, что студентам белорусских вузов могут аннулировать отсрочку от армии за участие в акциях протеста.
На совещании с министрами Лукашенко констатировал, что участники протестов "радикализировались" и перешли "красную черту".
По его словам, протестующие "вышли на железную дорогу, начали блокировать автоматику, что может привести к серьезным авариям и гибели людей".
Это что? Это - действие организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил протестующим новой тактикой силовиков.
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