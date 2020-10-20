Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил участникам протестных акций в Минске, что силовики сменили тактику. Теперь протестующих будут отлавливать после митингов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект.

Напомним, что Министерство внутренних дел Беларуси на днях выступило с заявлением, что против демонстрантов, которые "стали организованными и крайне радикальными" будет применяться боевое оружие и спецсредства.

Ранее сообщалось, что Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Беларуси.