Лукашенко пригрозил протестующим новой тактикой силовиков [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил участникам протестных акций в Минске, что силовики сменили тактику. Теперь протестующих будут отлавливать после митингов. Об этом сообщает БЕЛТА.
Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект.
Напомним, что Министерство внутренних дел Беларуси на днях выступило с заявлением, что против демонстрантов, которые "стали организованными и крайне радикальными" будет применяться боевое оружие и спецсредства.
Ранее сообщалось, что Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Беларуси.
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