Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, владеющий поясом чемпиона UFC в легком весе, заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном не состоится. Об этом он сообщил в своем Instagram.

31-летний непобежденный боец (28 побед, 0 поражений) из Дагестана заявил, в условиях пандемии коронавируса не собирается летать по миру и рисковать своим здоровьем.

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя.... Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", — написал Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 18 апреля. Несмотря на пандемию коронавируса, его до последнего не отменяли и не переносили.

UFC с 2015 года пыталась организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном. На этот раз долгожданное противостояние сорвалось в пятый раз.