У Білорусі під час акцій протесту затримали сотні людей [ Редактировать ]
Майже 600 людей затримали напередодні у Білорусі - це наслідки першого дня масштабного протесту та загальнонаціонального страйку, оголошеного опозицією.
26 жовтня сплив термін так званого народного ультиматуму Олександрові Лукашенку. На вулицю вийшли студенти, пенсіонери та працівники підприємств.
Страйк триває і сьогодні. Лукашенко назвав народні виступи терористичною загрозою. А студентам - пригрозив відрахуванням з ВИШів.
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