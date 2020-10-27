Протести у Білорусі не вщухають

Майже 600 людей затримали напередодні у Білорусі - це наслідки першого дня масштабного протесту та загальнонаціонального страйку, оголошеного опозицією.

26 жовтня сплив термін так званого народного ультиматуму Олександрові Лукашенку. На вулицю вийшли студенти, пенсіонери та працівники підприємств.

Страйк триває і сьогодні. Лукашенко назвав народні виступи терористичною загрозою. А студентам - пригрозив відрахуванням з ВИШів.