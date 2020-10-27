Третя доба безперервного підрахунку! Члени виборчих дільниць ночували просто на мішках та коробках із бюлетенями. У результаті, ЦВК звітує: більш як 90 відсотків дільничних виборчкомів голоси порахували, і передали тервиборчкомам протоколи. У шести областях процес завершено повністю.

Тож як відбувається підрахунок? І що саме гальмує процес? Наші кореспонденти з регіонів зібрали повну картину.

ОДЕСА

Ось такі натовпи були вночі в Одеському міському тервиборчкомі, кілька разів викликали швидку, бо час від часу знесиленим людям ставало зле. На ніч члени ДВК влаштовувались де могли - хтось на сходах, хтось просто на підлозі.

Володимир Катирєв, член дільничної виборчої комісії:

Ночевка - очень неудобно, некомфортно, конечно же: в разных положениях - все затекает, все болит. "Неповторимые" ощущения, не хотелось бы, чтобы кто-то их испытал!

А декому пощастило... друзі принесли розкладачку.

Людмила Фімушкіна, голова дільничної виборчої комісії:

Вот подушечку я из дома взяла, курточка моя, а что делать - я же ответственная за макулатуру эту! Тяжело не в том, что мы здесь спим, а тяжело то, что мы не знаем, когда всё это закончится!

Аби все це витримати, люди підбадьорюють один одного та діляться їжею.

Євгенія Каледіна, член дільничної виборчої комісії:

Шутка в этом деле тоже важна: посмеяться, повеселиться немножко, поддержать друг друга! В Одессе без этого никак!

А от у Малиновському районному тервиборчкомі в Одесі було не до жартів. Там у вбиральні знайшли ручну димову гранату. Хто її там залишив - невідомо. Після перерви ТВК продовжила роботую.

ЗАПОРІЖЖЯ

Стомлені та знервовані члени дільничих комісій і в Запоріжжі. Спали - хто як міг.

Ганна, член дільничної виборчої комісії:

Не, я просто легла на лавочку, только что поспала. А что, не. Нельзя? Если мы до вечера, до 10 не зайдем, я просто развернусь, отвезу на дильницю, все им брошу, и уйду домой.

В самому ж міськтервиборчкомі кажуть: нічого не можуть вдіяти, теж третю добу на ногах. Але кожну третю дільницю повертають через помилки.

Олександр Євграфов, голова міської територіальної виборчої комісії у Запоріжжі:

Да, нервная обстановка, первый формат вот таких вот выборов. Да, сложновато. Ну, ничего страшного. Я думаю, сегодня к концу дня уже все сделаем.

МИКОЛАЇВ

У Миколаївському тервиборчкомі теж нарікають на помилки в протоколах. Деякі папери доводилося повертати по 5 разів.

Оксана Новікова, голова міської територіальної виборчої комісії у Миколаєві:

Найчастіше не дописують 0. Роблять виправлення в протоколах. Не приймаємо, бо цифри не відповідають вимогам, які мають бути. Цифри мають відповідати певним формулам.

В ТВК пояснюють: проблема у недостатній підготовленості членів дільниць. А ті, своєю чергою скаржаться на складність та нововведення в протоколах. І кажуть, про людей взагалі не подбали.

Альберт Панченко, голова дільничної виборчої комісії:

Люди ночевали на улице. Там люди приезжают с области, с районов сдавать, и им пришлось ночевать там на улице. Приехали с надувными матрасами, одеялами.

ХАРКІВ

У Харківській ТВК прийняли трохи більше половини протоколів. Кажуть: теж через помилки - то неправильні дані, то протоколи не прошиті, то виправлення в документах.

Ольга Мозгова, голова міської територіальної виборчої комісії у Харкові:

Где-то половину отправляем на уточнение. Потому что очень много протоколов неправильно оформлены. В основном это, конечно, технические ошибки. Но есть уже комиссия, которую будем пересчитывать.

У багатьох здають нерви, хтось намагається пройти без черги. Зчиняються сварки, й процес ще більше уповільнюється. У приміщенні - задуха, жодних дистанцій ніхто не дотримується.

Катерина Дубовик, голова дільничної виборчої комісії:

В условиях коронавируса говорят: с одной стороны люди берегите себя, и с другой стороны, что такое важное государственное дело не было проконтролировано городскими властями.

За найоптимістичнішими прогнозами, приймати протоколи тервиборчкоми закінчить завтра ввечері.