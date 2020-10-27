Економічна співпраця: Україна залучає французькі інвестиції - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Міжнародна економічна співпраця та залучення інвесторів - є пріоритетом для влади.
Сьогодні Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором французької машинобудівної компанії, яка є одним із світових лідерів у виробництві залізничного транспорту. Говорили про можливу співпрацю.
Володимир Зеленський, Президент України:
Незважаючи на коронакризу, яка триває в усьому світі, економіки країн повинні розвиватися, і фундаментом для цього є - спільні проекти. Для нас у пріоритеті - проекти, орієнтовані на додану вартість та збільшення кількості робочих місць. Саме тому інфраструктурні проекти є важливими для України.
по теме
В Україні відновлюють видобуток золота
Вперше за 15 років запрацює єдиний в країні золотий рудник у селищі Мужієво Закарпатської області
Володимир Зеленський та Раджеп Ердоган обговорили співпрацю України і Туреччини
Водночас перша леді Олена Зеленська зустрілася з дружиною турецького президента Еміне Ердоган
Володимир Зеленський у Британії домовиться про стратегічне партнерство з Україною
Вийшовши з Євросоюзу, Британія змушена переглядати домовленості з усіма країнами світу і укладати нові договори - Україна отримала нову угоду першою
Україна та Британія укладають угоду про стратегічне партнерство - Володимир Зеленський
Що це означатиме на практиці, та хто прийняв президентське подружжя у Букінгемському палаці?
Українські винороби закликають підтримати вітчизняного виробника
Вино, яке завозять в Україну, особливо не контролюють - залишається лише вірити тому, що пишуть на етикетках. А от експорт українського вина - дороге задоволення