Міжнародна економічна співпраця та залучення інвесторів - є пріоритетом для влади.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором французької машинобудівної компанії, яка є одним із світових лідерів у виробництві залізничного транспорту. Говорили про можливу співпрацю.

Володимир Зеленський, Президент України: