Дело Сытника: у Зеленского отреагировали на решение ОАСК [ Редактировать ]
В Офисе президента отреагировали на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. В ОП считают, что это решение нельзя считать окончательным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
У президента отметили, что любые разногласия вокруг антикоррупционных органов не должны повлиять на независимость антикоррупционной инфраструктуры. В ОП также констатируют, что решение может быть обжаловано, а НАБУ продолжит функционировать как полноценный орган.
"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве. Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной рады, а не суда.
Ранее сообщалось, что Сытнику дали месяц, чтобы покинуть пост.
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