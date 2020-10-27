В Офисе президента отреагировали на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. В ОП считают, что это решение нельзя считать окончательным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У президента отметили, что любые разногласия вокруг антикоррупционных органов не должны повлиять на независимость антикоррупционной инфраструктуры. В ОП также констатируют, что решение может быть обжаловано, а НАБУ продолжит функционировать как полноценный орган.

"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве. Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной рады, а не суда.

Ранее сообщалось, что Сытнику дали месяц, чтобы покинуть пост.