Кіберполіція викрила 60 правопорушників у сфері інтелектуальної власності. Правоохоронці закрили понад 40 незаконних онлайн-кінотеатрів, які щодня дивилися понад 10 мільйонів користувачів.

Гроші зловмисники отримували завдяки рекламі. Правовласники через них втратили понад 25 мільйонів гривень. А ще правоохоронці упіймали порушників, які підробляли товари відомих брендів та продавали їх через інтернет.

Андрій Мірошниченко, начальник відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій ДКП НПУ: