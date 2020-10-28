Кіберполіція закрила 40 піратських онлайн-кінотеатрів [ Редактировать ]
Кіберполіція викрила 60 правопорушників у сфері інтелектуальної власності. Правоохоронці закрили понад 40 незаконних онлайн-кінотеатрів, які щодня дивилися понад 10 мільйонів користувачів.
Гроші зловмисники отримували завдяки рекламі. Правовласники через них втратили понад 25 мільйонів гривень. А ще правоохоронці упіймали порушників, які підробляли товари відомих брендів та продавали їх через інтернет.
Андрій Мірошниченко, начальник відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій ДКП НПУ:
На Хмельниччині припинено протиправну діяльність фігурантів, які підробляли світові бренди спортивних товарів. Контрафактну продукцію вони рекламували і продавали на 13 веб-ресурсах. Завдано збитків на півтора мільйона гривень.
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