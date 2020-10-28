У зоні ризику переважно регіональні аеропорти, які дають близько 277 тисяч робочих місць

Майже дві сотні летовищ у Європі під загрозою закриття. Міжнародна рада аеропортів повідомила, пасажиропотік у вересні знизився на 73%, порівняно з аналогічним періодом торік.

Там кажуть, якщо уряди не підтримають авіаційну галузь, Європа матиме неабиякі проблеми в системі повітряного транспорту. Загалом на континенті налічують 740 летовищ.

У зоні ризику переважно регіональні аеропорти, які дають близько 277 тисяч робочих місць.