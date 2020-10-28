Хакеры "напали" на сайт предвыборной кампании Трампа [ Редактировать ]
Неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Работу ресурса удалось восстановить. Об этом сообщил в Twitter представитель штаба Тим Мертау.
Сотрудники штаба работают с правоохранительными органами над поисками источника атаки.
По его словам, доступ к конфиденциальным данным не был получен в связи с тем, что они фактически не хранятся на сайте.
Ранее сообщалось, что в США готовятся к беспорядкам после президентских выборов.
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