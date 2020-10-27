Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным протестам, которые могут вспыхнуть после президентских выборов, намеченных на 3 ноября. Об этом сообщает CNN.

Усиленную подготовку проводят два ведомства - Иммиграционная и таможенная полиция, а также Погранично-таможенная служба. Именно эти подразделения привлекались для подавления беспорядков в Портленде и Вашингтоне.

"Наши команды готовы действовать по мере необходимости", - сообщил телеканалу и. о. заместителя министра внутренней безопасности Кен Куччинелли. Он уточнил, что у ведомства "нет конкретных данных, которые предполагали бы какую-либо конкретную угрозу вспышки насилия".

В Министерстве внутренней безопасности допускают, что массовые протесты вероятнее в случае победы действующего президента Дональда Трампа. При победе Трампа массовые демонстрации ожидаются в крупных американских городах с демократическим большинством, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Напомним, что этим летом в США вспыхнули крупные массовые протесты. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими. Для помощи местным властям были направлены бойцы Национальной гвардии.

Как сообщалось ранее, Трамп пообещал мирную передачу власти в случае поражения на выборах.