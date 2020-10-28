До Фінляндії туристи приїздять здебільшого на різдвяні свята

У Фінляндії помітили північне сяйво - одне з перших у цьому сезоні. Природне явище спостерігали у селищі Утсйокі на півночі Лапландії.

Північне сяйво виникає, коли частинки сонячного вітру взаємодіють із земною атмосферою. Побачити його можна у Швеції, Норвегії чи на Алясці.

До Фінляндії туристи приїздять здебільшого на різдвяні свята. І саме в січні існує найбільше шансів застати кольорові вогні на нічному небі.