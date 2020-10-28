Автомат, який обмінює пластикові пляшки на корм для безпритульних тварин з'явився у Шевченківському районі в Києві. І одразу здобув популярність серед місцевих жителів. До благодійного сортування долучилась і наша кореспондентка - Марія Кагал.

Сортувальних контейнерів по Києву є чимало, проте такий Япомогабокс - перший.

Автомат виконує одразу дві корисні функції - збирає пластик на переробку та видає корм для безпритульних тварин. Щоб долучитися до такої екологічної та благодійної ініціативи, достатньо вкинути порожню пляшку до боксу і в миску посиплеться 50 грамів корму.

Автор проекту каже - надихнувся ідеєю створення Япомогабоксів у Туреччині, де вже давно стоять подібні автомати. Назбирав з допомогою благодійників потрібну суму і почав втілювати ідею у життя. І хоч практично ніхто не вірив в успіх цього проекту в Україні, результат перевершив усі сподівання.

Руфат Раімов, автор проекту:

Мы видим, как люди приходят, люди приезжают с разных районов, с других районов, специально привозят с собой там эти мешки пластика, на велосипедах, на машинах, с детьми, бабушки, дедушки, все. Это уже какой-то хайп стал, люди приходят специально, чтоб сфоткаться, там записать видео, выложить в "Инстаграм".

Особливо такий цікавий автомат приваблює дітей.

Очень прикольно и это помогает бездомным животным. Буду, обещаю приходить и бросать бутылки.

У місцевій кав'ярні кажуть вуличні тварини, приміром, собаки, приходять поїсти здебільшого в нічний час, коли немає скупчення людей. І бажаючих поласувати чимало. Проте щоб такий контейнер працював ще довго, необхідно дотримуватись елементарних правил користування - вкидати пляшки по одній та об'ємом до двох літрів.

Руфат Раімов, автор проекту:

Случались казусы. Люди бросали не по одной бутылке, а по несколько сразу - в итоге забивали там проход. Люди приносили бутылки из-под порошка, которые форму имеют необычную и обьемами больше и пытались засунуть.

Даний Япомогабокс є пілотною версією. За результатами його роботи організатори визначатимуть що потрібно змінити, аби нові контейнери були ще зручнішими як для людей, так і для безпритульних тварин. Наразі обіцяють до Нового року встановити ще до десяти вже покращених автоматів, а потім в планах долучати до такої екологічної благодійності й інші міста України.