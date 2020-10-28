Бывший генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин возглавить украинскую таможню вместо временно исполняющего обязанности главы ведомства Евгения Ентиса, назначенного 22 октября. Об этом написала в своем Telegram-канале журналист Соня Кошкина.

Конкурс на главу таможни закончен. Выиграл Павел Рябикин. Документы поехали на Кабмин.

Как пишет "Антикор", кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Гостаможни Офису президента предложил Сеяр Куршутов, человек из окружения экс-нардепа Александра Грановского. За Рябикина также якобы ходатайствовал экс-глава Гостаможслужбы Анатолий Макаренко.

На прошлой неделе Офис президента поддержал кандидатуру Павла Рябикина, и 21 октября он успешно прошел собеседование у министра финансов Сергея Марченко.

Возможному новому главе Гостаможни Павлу Рябикину 55 лет, он уроженец Киева. Работал заместителем министра транспорта и связи, был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. Также занимал должность заместителя главы КГГА. С 23 марта 2017 года он возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

Рябикин трижды был народным депутатом: дважды беспартийным, один раз - от "УДАРа". Он баллотировался в Киевсовет на местных выборах 2020 года от партии Кличко.

Напомним, что в апреле Кабмин уволил с поста главы Гостаможни Максима Нефьодова, после чего ведомство возглавляли Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис.