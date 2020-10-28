Українські лікарні перероблюватимуть на ковідні заклади - Максим Степанов [ Редактировать ]
Відомо також, що на урядовому засіданні розглянуть питання продовження режиму надзвичайної ситуації в Україні до кінця року через епідемію коронавірусу. Згідно нових даних РНБО, минулої доби - в країні майже сім з половиною тисяч нових випадки інфікування. 165 людей померли, 3306 - одужали. Найбільше нових випадків на Харківщині - 635, на Одещині - 567. У Києві - 563.
За даними Мінохорони здоров'я - ліжка для лікування ковіду зайняті на 65%. Найбільша нестача ліжкомісць на Житомирщині. Там цей показник складає майже 92 відсотка. У МОЗі обіцяють перепрофілювати нові лікарні для пацієнтів з супутніми захворюваннями.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми перепрофільовуємо по 2-4 лікарні багатопрофільні в кожному регіоні. Це нам дасть змогу надавати медичну допомогу хворим на ковід, які мають інші захворювання. Наприклад люди, які потребують тієї чи іншої операції.
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