Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина готова к внедрению дистанционного обучения. Однако оно никогда не заменит реальный формат общения, который есть при полноформатном обучении. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Раздаются упреки по поводу того, что Украина не готова к дистанционному обучению - это оскорбление для большинства педагогов... Украина на сегодня относительно готова к дистанционной форме образования", - указано в сообщении.

Шкарлет подчеркнул, что такой формат обучения никогда не заменит реальное общение, которое есть при очном обучении.

"Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", - отметил глава МОН.

Он добавил, что организация образовательного процесса в дистанционном или смешанном форматах в условиях пандемии требует не только средств, но и в значительной мере желания и стремления к изменениям, работы и организации руководителей учебных заведений.

Ранее власти Киева решили, когда школьники вернутся за парты.