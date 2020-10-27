Школы Киева возобновят занятия в обычном режиме в четверг, 29 октября. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила глава департамента образования КГГА Елена Фиданян.

По ее словам, переход на дистанционное образование коснется только семи школ.

Пока статистика для нас утешительная. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ. Учителей, имеющих подтверждение заболевания COVID-19, у нас 1,5% от общего количества.

В Киевской горгосадминистрации заявили, что в столице удалось сохранить очное обучение. По итогам первой четверти лишь7,5% учеников начальных классов учились в смешанном формате (в классах и дистанционно). Средние и старшие классы перешли на смешанный формат лишь в каждой четвертой школе.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил новый стандарт для школьного образования с 2022 года.