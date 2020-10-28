Синоптики предупредили украинцев о тумане [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, в Украине будет наблюдаться густой туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Таким образом, туман завтра ожидается ночью и утром в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
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