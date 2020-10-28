Половину місць у потягах можуть залишити вільними. "Укрзалізниця" планує наполовину скоротити продаж квитків через зростання кількості захворювань. Якщо Мінохорони здоров'я дасть відповідний сигнал, місця у вагонах почнуть продавати у шаховому порядку.

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Кабмін зняв обмеження на високі зарплати керівникам державних підприємств. Згідно з постановою від 13 квітня, місячна зарплата топ-менеджера державної установи мала не перевищувати 10 мінімальних зарплат (47 230). Такі обмеження встановили на час карантину. Відтепер зарплата керівників держпідприємств знову може підніматись аж до 1 мільйона 250 тисяч гривень на місяць. Приміром, в "Укрпошті" середня зарплатня робітника 6400 гривень, голови - майже 900 тисяч гривень на місяць.

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В Україні планують запровадити податки для заробітчан, - про це заявив глава Державної податкової служби Олексій Любченко. Зазначається, що за 2019 рік в країну надійшло 12 мільярдів доларів закордонних переказів, а до декларацій потрапила сума аж у 30 разів менша. Аби взятися за гроші заробітчан, у податковій службі хочуть поставити хрест на банківській таємниці - щоби повністю контролювати рахунки трудових мігрантів. Про те якою може бути ставка податку та як саме оподатковуватимуть гастарбайтерів - поки не уточнюється.

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Українські газові сховища переходять від закачування до відбору. Наразі три з дванадцяти газосховищ вже почали процес відбору палива, інші по черзі завершують необхідні підготовчі роботи та також невдовзі запустять процес. Офіційно закачування газу припинили 20 жовтня і розпочали зворотній процес. Протягом першого тижня нагору підіймали лише від 9 до 17 мільйонів кубометрів на добу, проте чим нижче опускатиметься температура, тим вищими будуть ці показники. Загалом цьогоріч Україна ввійшла в опалювальний сезон із запасами газу понад 28 мільярдів кубометрів, що на 6 з половиною мільярдів більше, ніж торік.

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В Україні хочуть перейняти європейську практику грантової підтримки фермерів з фокусом на дрібних виробників, - про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький. Наголошується, що наразі в пріоритеті аграрної політики України - створення потужного фермерського класу, що передбачає фінансування, а також доступ до ринків, торгових мереж та експорту. Нині в Україні функціонує кілька проектів з надання грантової допомоги фермерам. Більшість з них фінансується з-за кордону.