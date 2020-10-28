Смертність від коронавірусу у Європі за тиждень зросла майже удвічі, в порівнянні з попереднім тижнем. А кількість заражень - на третину. Такі дані наводить прессекретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс. Найскладніша ситуація у Британії, Іспанії, Нідерландах та Франції.

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Франція готується до посилення карантину - через суттєве погіршення епідеміологічної ситуації в країні. Про нові обмеження (попередньо на місяць) офіційно оголосить президент Еммануель Макрон. Вони, насамперед передбачатимуть повторне закриття барів, ресторанів та кав'ярень. Ймовірно, запровадять обмеження на міжміське пересування, компаніям, підприємствам та університетам можуть рекомендувати перейти на дистанційний режим роботи та навчання. При цьому очікують, що продовжать працювати школи, дитсадки та державні установи. Від початку епідемії у Франції інфікувалися понад мільйон 200 тисяч людей, більше 35 тисяч не змогли подолати недугу.

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Зростає захворюваність у Великій Британії. За минулу добу COVID-19 в країні підхопили майже 23 тисячі британців, а від ускладнень після коронавірусу померло 367 осіб - найбільше за останні 5 місяців. Через зростання смертності очікують, що британський уряд запровадить ще жорсткіший карантин. Минулого місяця вже посилювали карантинні заходи - у деяких графствах обмежили роботу барів та ресторанів, а також заборонили збиратися разом більше шести осіб. Від початку епідемії в країні інфікувалися більше як 900 тисяч людей, понад 45 тисяч - померли.

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Суворі обмеження запроваджує Німеччина. За добу в країні зафіксували понад 11 тисяч нових заражень - це майже вдвічі більше, аніж тиждень тому. Через це знову закриють кінотеатри, спортзали, басейни, косметичні та масажні салони. Бари та ресторани працюватимуть лише на винос. Готелям дозволять селити гостей тільки з поважної причини. Перукарні, школи та дитячі садки залишатимуться відкритими, утім від них вимагатимуть жорсткіших заходів гігієни. Нові обмеження діятимуть з 4 листопада - щонайменше до кінця місяця.

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Рекорд захворюваності зафіксували у Чехії: за добу коронавірус в країні підхопили більш як 15 з половиною тисяч людей - найбільше за останній час. Близько тисячі пацієнтів наразі у реанімації. Задля стримання інфікованості, відсьогодні по країні запроваджено комендантську годину з 9 вечора до 5 ранку. Ще раніше закрили школи та ресторани. З магазинів дозволено працювати лише тим, що торгують продовольством та товарами першої необхідності. Також обмежили пересування між населеними пунктами. А у Празі через пандемію скасували традиційні різдвяні ярмарки.